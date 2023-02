Depuis plus de 48 heures, plusieurs communes de Ouarzazate, Zagora et Taroudant vivent assiégées par d’épaisses chutes de neige. Une situation délicate qui rend la circulation difficile et complique la vie aux populations locales.

Le roi Mohammed VI a donné ses instructions pour que soit déployée une intervention d’urgence en faveur des populations affectées par la vague de froid actuelle et les chutes de neige, indique un communiqué de la Fondation Mohammed V pour la Solidarité.

Le souverain « a donné ses Hautes instructions pour la mise en œuvre d’une opération d’aide d’urgence, suite aux importantes chutes de température et de neige survenues dans la soirée du 17 février, notamment dans les provinces de Zagora, Ouarzazate et Taroudant », souligne le communiqué.

Important dispositif humain

La Fondation Mohammed V pour la Solidarité explique que l’aide sera acheminée dès ce samedi 18 février par voie aérienne, notant que des avions des Forces Armées Royales seront à cet effet mobilisés à partir de l’aéroport de Casablanca, en plus de l’usage d’hélicoptères, qui seront mobilisés pour atteindre les zones enclavées. Un important dispositif humain, technique et logistique sera ainsi mis en place, précise le communiqué.

Des équipes dédiées d’assistantes sociales et de médecins de la Fondation, agissant en coordination avec les départements concernés et les autorités locales, seront déployées sur le terrain afin de répondre aux besoins des zones impactées dans les provinces de Zagora, Ouarzazate et Taroudant, conclut la même source.