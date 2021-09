Les traiteurs en arrêt de travail depuis 2 ans, suite aux mesures restrictives prises par le gouvernement sortant, lancent un appel au prochain exécutif pour leur permettre à nouveau de travailler.

Les professionnelles des festivités, qui sont en arrêt de travail depuis l’interdiction des rassemblements de plus de 25 personnes, y compris les mariages et les enterrements, sont dans une « situation socioéconomique difficile », lance la Fédération marocaine des traiteurs (FMT) dans un communiqué, demandant au gouvernement de « lever les restrictions sur le secteur » et de réautoriser la reprise de leur activité.

Lors d’une conférence de presse tenus ce mercredi par les professionnels du secteur ces derniers réclament d’être régularisés et indemnisés. La FMT réclame qu’une régularisation et un dédommagement soient effectués en faveur de ses nombreux traiteurs sans travail depuis bientôt 2 années.

La FMT réclame également une mise en place d’un protocole sanitaire permettant la reprise de leur acticité. Notons que le royaume enregistre plus de 5000 traiteurs et loueurs de service, de matériels et divers autres intermédiaires.