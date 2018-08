Vidéo. L’errance des mineurs marocains non accompagnés en Europe

L’Europe, un eldorado imaginé pour des milliers de jeunes Marocains tourne au piège pour plusieurs parmi eux. Qui sont ces mineurs qui ont tenté l’aventure européenne et qui font la Une des médias étrangers ?

Selon un rapport de l’association Trajectoire, la grande majorité des mineurs non accompagnés (MNA) d'origine marocaine ne sont pas des enfants des rues. Leur motivation consiste à fuir les conflits familiaux, l'échec scolaire accompagné des addictions. Pour y arriver la migration devient l’unique solution. La plupart des départs se déroulent à partir de Melilla, devenu le point de passage de ces MNA marocains.

Melilla, la zone de transit

Dans cette enclave espagnole, les centres d'accueil hébergent près de 500 mineurs, généralement scolarisés ou inscrits à des ateliers de formation. La Majorité est accueillie à la Purisma, un ancien fort militaire. Or, selon les témoignages rapportés par l’ONG Harraga, s 10% seulement des enfants y sont restés plus d’un an et l’immense majorité a fugué dans les premières semaines pour cause de violences physiques et psychologiques infligées par les éducateurs.

Les jeunes en fuite traversent la Méditerranée et errent dans toute l’Europe avec pour seul repère leur connaissances. Ils profitent des réseaux déjà installés et qui sont bien informés sur les différentes réglementations. Ces derniers choisissent donc une ville en fonction des différents types de prise en charge proposées par les institutions de protection de l’enfance européenne, des emplacements des groupes criminels ainsi qu'en ayant égard à la dureté des autorités locales.

La goutte qui fait déborder le vase

Les MNA marocains sont en France depuis la fin des années 90, mais leur présence dans le quartier de la Goutte d’or à Paris est récente. Cela est dû à leur très jeune âge (moins de 19 ans) et une forte tendance à la consommation de stupéfiants (l’ecstasy et du Rivotril).

Face à cette situation, toutes les autorités sont dépassées, et ces MNA marocains deviennent le problème épineux, que les autorités européennes veulent refouler. Quant aux autorités marocaines, elles ne peuvent pas empêcher les départs tant que l’Europe restera un Eldorado dont tout un chacun rêve et tant que les structures de bases au Maroc comme la santé et l’éducation restent défectueuses.

En juin dernier, une équipe d’agents marocains représentant les services du ministère de l’Intérieur, de la police, de l’ambassade du Maroc et de la protection de l’enfance a fait le déplacement. Leur mission : auditionner les mineurs isolés marocains et de recueillir les informations permettant de lancer les investigations en vue de leur identification et de leur retour au Maroc.

Cependant, plusieurs ONG ont condamné cette démarche qui pourrait servir à déguiser des expulsions illégale, car sans un projet adapté l’enfant récidivera. "En tant qu’organisations et personnes qui travaillent pour la défense active des droits fondamentaux de ces adolescents marocains et marocaines au Maroc et dans d’autres pays européens, nous exigeons des autorités marocaines et européennes qu’elles assument cet échec partagé et qu’elles mettent en place de manière responsable des mesures d’accompagnement et de protection", peut-on lire dans une de leurs déclaration.