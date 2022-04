Après deux éditions en distanciel à cause du Covid-19, le Ftour pluriel est de retour avec une 10ème édition haute en couleurs. Organisé par l’ONG Marocains Pluriels et la toute nouvelle association Salam Lekoulam, ce ftour a été présidé par André Azoulay, mercredi 27 avril à Casablanca, en présence de plusieurs personnalités marocaines et étrangères. Ambiance en images.

