Vidéo. El Othmani sur l'accident de train à Tanger: "Plus jamais ça!"

La commission d’enquête sur l’accident de train, survenu samedi dernier à Tanger et qui a coûté la vie à six personnes, poursuit ses travaux afin de définir les responsabilités dans cette affaire, a déclaré Saadeddine El Othmani, chef du gouvernement, jeudi 22 février.

«Nous ne voulons pas que se reproduise ce genre de drame douloureux et qui cause des séquelles sociales regrettables», a relevé El Othmani, lors du conseil du gouvernement jeudi, rappelant que l'enquête ouverte sur instruction du roi devrait déterminer les responsable de cet accident.

«Il est de notre responsabilité à nous tous, le gouvernement en premier, de protéger les citoyens et de tout mettre en œuvre pour réduire les accidents de la circulation», a ajouté le chef de gouvernement soulignant que la stratégie gouvernementale pour la lutte contre les accidents de la route et fin prête et vise à baisser de 25% le nombre de décès à cause des accidents à l’horizon 2015.