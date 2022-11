L’humoriste Fettah Jouadi suscite de nouveau la polémique après la circulation d’une nouvelle vidéo dans laquelle il «dénigre» la femme avec des propos réducteurs.

Invité de l’émission «Stoon» de MFM radio, l’humoriste n’a pas hésité une nouvelle fois à décrire ce qui lui plait et ce qui l’attire le plus chez la femme d’une manière qui n’a pas du tout plu aux femmes.

Interpellé par une animatrice sur trois choses qui lui plaisent chez la femme, l’humoriste a énuméré ses critères : un joli sourire, un rouge à lèvres «la femme doit être souriante et doit avoir de belles dents. C’est la première chose qui me plaît chez la femme».

Interrompu par un autre animateur sur l’importance de la bonne éducation, il a répondu : «mais de quelles bonne éducation tu parles, le plus important c’est la silhouette, elle doit avoir une belle taille même s’elle n’est pas du tout bien éduquée. Qu’elle soit une bâtarde (une fille illégitime), le plus important c’est la taille. Est-ce qu’on va coucher avec la bonne éducation ?», a-t-il dit sur un ton moqueur.

La vidéo a provoqué la colère de beaucoup d’activistes qui ont demandé l’intervention de la Haute autorité de la communication audiovisuelle (HACA) d’autant plus que les déclarations de l’humoriste ont été proférées sur une radio privée et ont aussi été filmées et publiées sur la chaîne YouTube Radio Stoon et sur les différents réseaux sociaux.

Dans ce sillage, la présidente de l’Association Tahadi pour l’Égalité et la Citoyenneté (ATEC), Bouchra Abdou s’est interrogé sur «le but derrière la réception de personnes qui exercent de la violence à l’égard des femmes et n’hésitent pas à les humilier».

France: l’humoriste Abdelfattah Jouadi condamné à de la prison avec sursis

Abdou a considéré, dans des déclarations au quotidien Assabah, que l’humoriste a réduit la beauté de la femme dans son corps soulignant que le plus provocant était l’interaction des deux animateurs et de l’animatrice avec les propos choquants de Jouadi.

Pis, selon ses dires, les animateurs l’ont encouragé. Ce qui ne correspond pas à la déontologie et prouve qu’eux aussi ont exercé une certaine violence à l’égard des femmes.

Il faut dénoncer toute personne, quelle qu’elle soit artiste, politique ou autre et peu importe son rang, qui dénigre la femme et croit qu’ils peuvent harceler impunément les femmes et qu’elles ne servent qu’au lit.

La présidente de l’ATEC a assuré qu’elle a essayé de contacter la HACA pour qu’elle intervienne.

Rappelons que la police de l’aéroport international de Mohammed V de Casablanca, a déféré l’humoriste Abdelfattah Jaouadi devant la police judiciaire du quartier Hassani, suite à son arrestation.

Le comédien a été arrêté aussitôt à son arrivée à l’aéroport Mohammed V, fin août dernier, après un vol en provenance de Lyon en France. Le comédien faisait l’objet d’un mandat de perquisition pour avoir émis des chèques sans provision d’une valeur de 10 000 dirhams.

Jouadi a également été condamné, en 2019, par le tribunal correctionnel de Grenoble à six mois de prison avec sursis pour des violences conjugales et menaces de mort envers sa femme.