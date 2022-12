Ayant échappé de justesse de l’effondrement d’une maison menaçant ruine au quartier Derb Moulay Cherif à Casablanca, les voisins témoignent. Cet effondrement intervient près de deux ans après ceux de janvier 2021 au même quartier.

La ville de Casablanca vit, chaque hiver, au rythme des effondrements de maisons menaçant ruine à l’ancienne ville, Derb Moulay Chrif ou encore à Sbata. Rien qu’hier, le scénario de ces dernières années s’est reproduit à Derb Moulay Cherif.

A la suite de l’effondrement de plusieurs maison menaçant ruine à cause de fortes précipitations en janvier 2021, la commune de Casablanca avait prévu une enveloppe de 23 millions de dirhams pour la démolition des bâtiments menaçant ruine.

Or, dans leurs témoignages à H24info, les habitants affirment qu’ils n’ont pas été avisés par les autorités ni pour quitter lesdites maisons se trouvant dans la même rue où beaucoup d’autres s’étaient effondrées en 2021 ni pour bénéficier d’un soutien pour déménager ailleurs.

Alors qu’on annonçait, février dernier, que l’opération de démolition devait être confiée à la Société d’Habitation et d’Équipement de Casablanca, il semble que ce chantier tarde à se concrétiser.

La Commune de Casablanca avait ratifié un avenant amendant l’accord conclu avec ladite société, selon lequel un montant de 23 millions de dirhams devrait être transféré afin de commencer la mise en œuvre du plan de démolition des bâtiments menacés d’effondrement.

Selon l’accord, la Commune de Casablanca devait verser un montant de 12 millions de dirhams pour l’année 2022, suivi d’un autre transfert de 11 millions de dirhams pour l’année 2023.

Notons que la Société d’Habitation et d’Équipement de Casablanca est dans l’obligation de procéder à la démolition des bâtiments menaçant ruine relevant de la compétence territoriale de la Commune de Casablanca, sur la base des résultats d’expériences et d’études menées par le laboratoire public d’essais et d’études (LPEE), et ce, après les avoir vidées des résidents, outre l’obtention des autorisations administratives nécessaires.