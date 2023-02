Aussi étonnant que cela puisse paraître, Casablanca est devenu un arrêt indiscutable pour les camping-caristes. Un potentiel encore inexploré dans la métropole et en constante dégradation dans d’autres régions.

Retranchés dans les plages désertiques et régions les plus reculées, les camping-caristes souvent venus de très loin prévoient désormais une halte dans la capitale économique. Sur le boulevard de la corniche, en face de l’îlot de Sidi Abderrahman, quelques camping-cars sont stationnés sur un parking privé. Trois vigiles assurent la sécurité. L’un d’eux Hamid* nous explique que depuis la réouverture des frontières, ils reçoivent souvent des camping-caristes.

« La semaine dernière on a reçu un groupe de 40 camping-cars », affirme notre interlocuteur. La notoriété de ce lieu s’est surtout faite grâce au bouche-à-oreille. « Il suffit qu’un seul valide le lieu pour qu’il en parle à ses amis et sur les réseaux sociaux », poursuit Hamid.

« Le parking est sécurisé nuit et jour. On laisse les passagers passer la nuit dans leur véhicule, mais les externes sont interdits. Et bien sûr la nuitée est interdite à de simples véhicules », explique Hamid, notant que « les parkings de la ville facturent de l’heure et reviennent donc plus chers ».

Les camping-caristes viennent ici pour une journée ou deux pour profiter de la plage, prendre quelques cours de surf ou faire leurs courses dans le centre commercial à côté.

Jos, un Néerlandais de passage au Maroc, est justement venu profiter des vagues sur la côte casablancaise. « J’ai vendu mon business à Amsterdam et j’ai commencé à rouler vers le sud. J’ai fait la France, l’Espagne et quand il a commencé à faire plus froid, je suis descendu au Maroc », nous raconte Jos.

Après avoir directement tracé vers le sud à l’aller, il a décidé de faire escale à Casablanca, un spot incontournable pour les surfeurs, avant de rentrer aux Pays-Bas, nous dit-il.

Anna et son mari ont parcouru 7.000 kilomètres depuis leur arrivée au Maroc le 19 décembre 2022. Leur première fois au Maroc en camping-car remonte à plus de 30 ans en arrière. Il y a huit ans ils étaient revenus pour des vacances en camping-car et avaient été agréablement surpris par les nouvelles installations.

Mais cette fois-ci le couple de retraités a rencontré plusieurs problèmes. « Plusieurs campings publics sont fermés, des complexes résidentiels gâchent la vue et la plupart des plages ont été privatisées », expliquent-ils.

En deux mois, Anna et son mari ont déjà dépensé plus de 3.000 euros. La cherté de la vie les pousse-t-elle aussi à écourter leur séjour, nous confient-ils.

Mais le climat et les paysages époustouflants et diversifiés font qu’Anna, son mari et Jos affirment tous vouloir revenir très bientôt au Maroc.