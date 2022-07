Après avoir acheté le mouton, un autre parcours de combattant attend les mères (et pères) de familles. Il faut acheter le matériel nécessaire pour la fête et faire sa provision en charbon et en oignons, les produits les plus demandés en période de fête. Reportage au marché de Derb Ghallef à Casablanca.

Articles Liés Vidéo. Quand Trudeau souhaite un bon Aid Al Adha aux musulmans Justin Trudeau, le Premier ministre canadien, s’est adressé aux musulmans, jeudi soir à la veille…

Vidéo. Aïd Al-Adha: tournée dans un souk aux moutons à Casablanca Le souk aux moutons de Hay Hassani ne connait pas encore une grande affluence. Les…