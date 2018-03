Vandalisme au stade de Marrakech: condamnation de 21 personnes

Le Tribunal de première instance de Marrakech a condamné, mardi à Marrakech, à des peines allant de deux à quatre mois de prison ferme 21 personnes, poursuivies dans le cadre des actes de vandalisme enregistrés au Grand Stade de Marrakech.

Ainsi, le tribunal a condamné à des peines de 2 mois de prison ferme et d’une amande de 2000 DH chacun à l’encontre de 14 accusés et des peines de quatre mois de prison ferme 6 autres prévenus.

Par ailleurs, la même cour a condamné à une peine de 3 mois de prison ferme une personne et acquitté 38 personnes.

Les accusés ont été poursuivis pour insulte et agression à l’encontre des forces publiques lors de l’exercice de leurs fonctions, participation à des actes de vandalisme dont coups et blessures lors d’un match de football et endommagement et destruction d’équipements sportifs et de biens d’utilité publique, lors du match qui a opposé le Raja de Casablanca (RCA) au Kawkab de Marrakech (KACM) pour le compte de la 18e journée de Botola Maroc Télécom D1.

Les mis en cause ont, aussi, été accusés pour participation à des actes de violence lors d’un match sportif ayant entraîné des dommages causés à des biens d’autrui, coups et blessures, possession d’armes menaçant la sécurité d’autrui, vol et possession et consommation de drogue.