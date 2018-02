Vague de froid: le roi Mohammed VI appelle à la mobilisation générale

Le roi a appelé, mercredi, à la poursuite de la mobilisation totale de tous les moyens logistiques et humains afin d’alléger les souffrances des habitants des zones touchées par les mauvaises conditions météorologiques.

Le roi Mohammed VI a donné ses instructions à l’ensemble des secteurs gouvernementales et les services concernés afin de poursuivre la mobilisation et fournir plus d’effort pour réduire l’impact négatif de la vague de froid, des chutes de neige et des fortes précipitations que connaissent certaines provinces et préfectures du royaume, indique mercredi un communiqué parvenu à H24info du ministère de l'Intérieur.

Le souverain a également donné ses instructions afin que toutes les mesures soient prises pour désenclaver les régions touchées et donner le soutien et l’aide aux populations.

Selon la même source, le roi a appelé à la poursuite de la mobilisation générale de tous les moyens logistiques et humains afin d’atténuer les effets des mauvaises conditions météorologiques sur les habitants des zones touchées.