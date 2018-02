Vague de froid: 7.011 sans-abri pris en charge depuis le 29 novembre dernier

Un total de 51.710 familles dans plusieurs provinces ont bénéficié de l'opération de distribution de denrées alimentaires et de couvertures, dans le cadre des efforts déployés pour désenclaver les régions ayant connu de fortes chutes de neiges et une baisse sensible des températures, selon le ministère de l’Intérieur.

D'après des données du ministère, ces aides, qui s’inscrivent dans le cadre des efforts consentis par l’ensemble des départements du gouvernement et des services concernés afin d’atténuer les effets négatifs de la vague de froid que connaissent certaines régions du Royaume, ont intéressé les provinces d’Al Haouz, Al Hoceima, de Béni Mellal, d’Azilal, de Boulemane, Chefchaouen, Khénifra, d’Ifrane, de Midelt, Taourirt, Taroudant, Taza, Tinghir, Sefrou, Chichaoua, Guercif, d’Errachidia et d’Ouarzazate.

2.879 visites médicales des unités médicales

S’agissant des prestations médicales, 31.039 personnes ont bénéficié des services offerts par les hôpitaux mobiles et de campagne, dont 22.869 bénéficiaires issus des provinces de Chichaoua et Tinghir et 8.170 de Midelt, a précisé la même source, ajoutant que 403.352 services de santé ont été rendus aux habitants des régions concernées, à travers l’organisation de 2.879 visites médicales des unités médicales mobiles et de 83 caravanes médicales.

Pour ce qui est du suivi des femmes enceintes, un total de 3.742 femmes ont été recensées, dont 391 en phase d'accouchement ont été prises en charge au sein des centres de santé et de maternité (Dar Al Omouma), a fait savoir le ministère.

7.011 personnes sans-abri ont été pris en charge

Depuis le 29 novembre dernier, 7.011 personnes sans abri ont été pris en charge, dont 2.108 ont été hébergés, d'après les donnés du ministère.

Concernant les opérations de sauvetage et de secours par les hélicoptères, la même source relève 25 interventions menées par les appareils de la Gendarmerie Royale, des Forces Armées Royales et du ministère de la Santé, avec pour objectif l’évacuation des cas urgents et la distribution des denrées alimentaires aux populations de certaines régions enclavées, en particulier les zones des nomades.

Distribution du bois de chauffage

Par ailleurs, l’opération de distribution du bois de chauffage a concerné 860 établissements scolaires et profité à 275.883 élèves, a noté le ministère.

Parmi les mesures préventives prises à cet égard, les cours ont été suspendus d'une façon provisoire dans 1.377 établissements scolaires.

Par ailleurs, le Haut-Commissariat aux Eaux et Forêts et à la lutte Contre la Désertification a distribué 5.530 fours améliorés à usage domestique (chauffage et cuisson).

Pour ce qui est des aliments du bétail, 29.380 agriculteurs ont, jusqu'à présent, bénéficié de 93.186 quintaux de fourrage subventionné, alors que les services du ministère de l'Agriculture ont entamé l'exécution d'un programme d'appui supplémentaire d’environ 569.666 quintaux profitant aux 22 provinces recensées.

729 engins de déneigement mobilisés

En sus, plus de 729 engins de déneigement ont été mobilisés, dont 553 fournis par les préfectures concernées. Depuis le début de la saison hivernale actuelle, un ensemble de mesures ont été prises pour assurer l’ouverture de 109 tronçons routiers interrompus, à savoir 10 routes nationales, 23 régionales et 76 provinciales, sur une longueur de 5.880 kilomètres.

Concernant les routes non classées, l'intervention a porté sur 67 tronçons routiers d'une longueur estimée à 1.002 km, dont 687 km ont été ouverts, alors que les travaux sont en cours pour ouvrir 315 km.

Dans le cadre des opérations de désenclavement des douars isolés, dont le nombre a atteint, au cours de cette saison hivernale, 526 sur 1.205 douars recensés, les interventions répétées ont permis de réduire ce chiffre à 65, tandis que, depuis le début de la saison actuelle, les opérations ont permis d'assurer l’accès à plus de 263 douars parmi 317 douars à accès difficile.