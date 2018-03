Tétouan: Laftit fait le suivi des projets de développement lancés par le roi

Une réunion élargie du comité de pilotage du programme intégré de développement économique et urbain de la ville de Tétouane a été tenue, mercredi au siège du ministère de l’intérieur, pour examiner l’état d’avancement des différents projets programmés dans le cadre de ce programme lancé en avril 2014 par le roi Mohammed VI au titre de la période 2014-2018.

Cette réunion, présidée par le ministre de l’intérieur, Abdelouafi Laftit, s’est déroulée en présence des ministres et représentants de l’ensemble des secteurs concernés, des instances et institutions publiques.

Elle a été l’occasion de s’arrêter sur l’état d’avancement des travaux des projets programmés dans la ville de Tétouane ainsi que sur les contraintes auxquelles font face certains projets. L’accent a été mis également sur les moyens à même de rattraper les retards accusés.

Les interventions ont porté notamment sur les secteurs des Habous et des Affaires islamiques, de la santé, de l’enseignement, du tourisme, de l’artisanat, du développement durable, de l’eau, de l’habitat, de la culture, de l’équipement, des sports et des eaux et forêts.

Doté d'une enveloppe budgétaire de plus de 5,5 milliards de dirhams, ce programme, élaboré sur instructions royales pour promouvoir le tissu urbain de différentes villes du Royaume, suivant une vision harmonieuse, a pour objectif de renforcer les infrastructures socioéconomiques de la ville de Tétouan et de sa région, de soutenir leur positionnement, d’améliorer le cadre de vie de leurs populations et de préserver leur écosystème.

Ce programme quinquennal, qui s’appuie sur une approche participative englobant les différents acteurs de la ville, vise à faire de Tétouane une destination attractive pour les services, les personnes et les capitaux, et à relever les défis urbains, économiques, sociaux et environnementaux qui se posent au niveau de cette agglomération urbaine du nord du Royaume.

1,7 milliard de dirhams consacré au volet social

Dans ce cadre, le ministre de la Jeunesse et des sports, Rachid Talbi Alami, s’est félicité, dans une déclaration à la presse, de l’état d’avancement des projets que mène son département dans cette ville, relevant que le ministère contribue à hauteur de 550 millions de dirhams, sur un total de 1,7 milliard de dirhams consacré au volet social du programme de développement économique et urbain de la ville de Tétouane.

M. Talbi Alami a ajouté qu’un montant de 90 millions dirhams devrait être débloqué l’année prochaine pour la construction du grand stade de Tétouane, d’une piscine, d’une salle omnisports et d’autres infrastructures sportives.

De son côté, le ministre de la Culture et de la communication, Mohamed El Aaraj, a salué les mécanismes de suivi des grands projets socioéconomiques et culturels prévus dans le cadre du programme intégré du développement de la ville de Tétouan, se félicitant du taux d’exécution des projets qui dépasse 50 pc dans certains secteurs gouvernementaux.

Pour sa part, la secrétaire d’Etat chargée de l’Eau, Charafat Afilal a mis en avant la contribution de son département dans le programme de développement de la ville de de Tétouan citant notamment l’aménagement de la vallée de Martil pour en faire un espace d’estivage et levier de développement local.

Elle a, à cet égard, souligné que ce projet, auquel le Secrétariat d’Etat chargée de l’Eau contribue à hauteur de 150 millions de dirhams, vise principalement à aménager de cours d’eau entre Tamouda et Oued Martil dans l’objectif de prévenir les inondations.