Les éléments du service préfectoral de la police judiciaire de la ville de Taza, en étroite coordination avec les services de la Direction générale de surveillance du territoire (DGST) ont interpellé, vendredi 27 janvier 2023, huit personnes soupçonnées d’être impliquées dans la préparation et la vente de denrées alimentaires nocives pour la santé publique.

L’opération a été menée simultanément dans six entrepôts et boutiques en zone rurale et dans la ville de Taza, où les prévenus ont été pris en flagrant délit de préparation d’huiles alimentaires frelatées. Les éléments de la police judiciaire les ont surpris en train de mélanger de l’huile de table avec des substances colorées suspectes. Des additifs qui donnaient à l’huile de table la couleur et l’odeur de l’huile d’olive.

Les perquisitions ont permis de saisir plus de 3.700 litres d’huiles frelatées et de dix litres de liquides colorés. Il y avait également 375 litres d’huile végétale et 120 sachets de sel.

Les mis en cause ont été placés en garde à vue à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent, afin de déterminer tous les actes criminels imputés à chaque suspect.