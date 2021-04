La chambre criminelle de première instance près la Cour d’appel de Tanger a condamné, jeudi, un fonctionnaire religieux, reconnu coupable d’attentat à la pudeur sur des mineures de moins de 18 ans, à 30 ans de prison ferme.

Après l’audition des témoins, de l’accusé, et des plaidoiries du parquet général et de la défense, le tribunal a condamné l’accusé pour attentat à la pudeur sur des mineures de moins de 18 ans commis avec violences et attentat à la pudeur sur des mineures de moins de 18 ans ayant entraîné la défloration, et ce conformément à l’article 485, alinéa 2, et aux articles 487 et 488 du code pénal.

L’affaire remonte à septembre 2020, lorsque la Gendarmerie royale de Tanger avait arrêté le mis en cause, un fonctionnaire religieux qui travaillait dans un village de la commune de Melloussa (province de Fahs-Anjra), suite à des plaintes déposées par les familles des victimes.

Le procureur général du Roi près la Cour d’appel de Tanger avait affirmé, que suite au dépôt de deux plaintes pour attentat à la pudeur sur six mineures, et en se basant sur les recherches et investigations menées par la brigade judiciaire de la Gendarmerie Royale de Tanger, le suspect a été déféré devant le parquet général près la Cour d’appel de Tanger le 19 septembre 2020.

Après la réalisation d’une enquête pour suspicion d’attentat à la pudeur sur mineures avec violences et suspicion d’attentat à la pudeur sur mineures ayant entraîné la défloration, commis par la personne en question, le juge d’instruction près la Cour d’appel de Tanger avait ordonné la mise en détention du suspect à la prison locale « Tanger 1 ».