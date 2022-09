La Régie Autonome Intercommunale de Distribution d’Eau, d’Électricité et de gestion d’Assainissement liquide des Provinces d’El Jadida et de Sidi Bennour (RADEEJ) a dévoilé les différentes mesures exceptionnelles prises au niveau de sa zone d’action pour faire face au stress hydrique au Maroc.

Dans un communiqué, la Régie explique que ces mesures interviennent en réponse à l’état d’alerte que vit le Royaume pour faire face au manque d’eau potable et aux données fournies par le ministère de l’Equipement et de l’Eau sur les chiffres alarmants du déficit en eau enregistré au niveau des différents bassins hydrauliques du Royaume et en application des dispositions de la circulaire du ministère de l’Intérieur du 19 juillet 2022 portant sur la gestion des ressources en eau.

Ainsi, la RADEEJ a adhéré de manière effective à cette opération à travers un programme d’urgence visant à réduire le débit de l’eau potable et ce, depuis le 25 juillet 2022. Ces mesures ont été accompagnées par la publication de nombre de communiqués de presse appelant la population à faire preuve de compréhension de la situation et de solidarité mutuelle pour dépasser cette crise.

Parallèlement à ces mesures, la régie a œuvré à diffuser sur ses pages sur les réseaux sociaux des annonces appelant l’ensemble à rationaliser la consommation de l’eau et à la préserver du gaspillage, tout en fournissant des conseils et recommandations appelant à une consommation idoine de cette source vitale.

La RADEEJ a toujours porté un intérêt particulier à la protection des ressources en eau en recourant au système de sectorisation du réseau d’eau qui est de nature à contribuer à constater et réduire les fuites intérieures, rappelle le document.

Ce système œuvre à diviser le réseau à des segments et à placer dans chaque segment un compteur électromagnétique pour enregistrer les quantités d’eau consommées notamment la nuit où la consommation est faible, ce qui permet de constater toute fuite d’eau.

Et de conclure qu’afin d’assurer l’approvisionnement et de satisfaire les besoins croissants de la population, la régie a initié des projets importants portant sur la réalisation des réservoirs et le renforcement et la réhabilitation du réseau.