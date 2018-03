Sidi Yahia El Gharb: un policier tire une balle de sommation pour neutraliser des individus ivres et armés

Un inspecteur de police relevant du Commissariat de Sidi Yahia El Gharb a été contraint, mardi matin, d'utiliser son arme de service pour effectuer un tir de sommation en vue de neutraliser le danger posé par huit individus en état d’ébriété qui s'échangeaient des coups et blessures à l'aide de l'arme blanche et exposaient les citoyens et les éléments de police à un danger réel.

Selon les premiers éléments de l'enquête, les prévenus sont entrés dans une confrontation à l'arme blanche à cause de l'état d'ébriété dans lequel ils se trouvaient, avant de se diriger vers la Performance de police, indique la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué.

Face à ce danger, l'inspecteur de police a été contraint de tirer une balle de sommation, ce qui a permis l'arrestation de trois suspects, tandis qu'un quatrième a été transporté à l'hôpital pour recevoir les soins nécessaires après avoir été blessé au dos suite à l'échange de coups et de blessures, précise la même source.

Les personnes arrêtées font l'objet d'une enquête judiciaire sous la supervision du parquet compétent, relève la même source, notant que les investigations se poursuivent pour arrêter les autres individus impliqués dans ces actes criminels.