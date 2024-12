La ville de Casablanca se prépare à accueillir les festivités et à marquer la transition vers la nouvelle année avec diverses mesures.

Les autorités de Casablanca ont lancé diverses initiatives en cette période de fin d’année. Contacté par H24Info, le vice-président du conseil communal, Ahmed Afilal, a révélé que plusieurs efforts sont déployés en matière de sécurité, d’assainissement et de renforcement de l’attractivité touristique et esthétique de la ville.

Sécurité

Selon l’élu, la commune de Casablanca mène une opération sécuritaire rigoureuse en collaboration avec la Préfecture de police de Casablanca. Cette opération vise à assurer une haute surveillance avec pour objectif principal de sécuriser les festivités en garantissant la sécurité des participants, la protection des biens et la prévention de tout incident qui pourrait perturber le bon déroulement de l’événement. Elle repose sur un dispositif coordonné et multiforme, combinant des moyens humains, technologiques et logistiques.

Décorations

La ville blanche se prépare à accueillir la nouvelle année dans ses plus beaux habits. Ahmed Afilal explique que les rues, boulevards et places de Casablanca ont été ornés de décorations festives, avec des luminaires installés dans les ronds-points et des jeux de lumière illuminant les principales artères de la ville. Les centres commerciaux, les hôtels et les restaurants sont également décorés.

Propreté

Des campagnes de nettoyage intensif dans les boulevards, jardins, alentours des marchés, des mosquées et des places publiques ont également été mise en œuvre durant les mois de novembre et décembre. Sous le slogan « Casa Nqiya« , cette initiative, lancée par la présidente du conseil communal Nabila Rmili avec l’appui des sociétés délégataires et de la SDL en charge de la propreté, vise à redonner à la métropole son surnom emblématique de « ville blanche ».