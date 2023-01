Un juge de Sebta a ordonné, vendredi, la détention provisoire de l’ancien ministre de la Santé et actuel chef du parti Ceuta Avanza, Javier Guerrero, pour un crime présumé d’abus sexuels sur mineurs marocains, rapporte la Radio télévision espagnole (RTVE) dans un article publié sur son site.

Javier Guerrero, qui a été arrêté par la Garde civile et mis vendredi après-midi à la disposition du juge d’instruction de Sebta à la suite d’une enquête menée par l’institut armé relevant de la Garde civile.

Citant des sources judiciaires, RTVE indique que le juge a émis le mandat d’arrêt vers 22h00 après que l’ancien conseiller se soit rendu au poste de police depuis 16h30 pour faire une déclaration.

🔴 ÚLTIMA HORA | Prisión para Francisco Javier Guerrero Gallego, exconsejero de Sanidad de Ceuta, por presuntos abusos a menores migrantes 🎙️| Tiene los detalles Elena Gómez 🔗 https://t.co/f8BS5aEiBZ pic.twitter.com/ResILdm6b0 — 24 horas RNE (@24horas_rne) January 13, 2023

La garde civile a arrêté l’ancien conseiller à son domicile après une inspection de son domicile ainsi qu’à son cabinet privé, celui du CHU et son véhicule privé, afin de recueillir des preuves dans le cadre d’une enquête secrète

L’ancien vice-ministre est accusé d’un crime présumé d’abus sexuels commis avec des mineurs marocains non accompagnés entrés illégalement à Sebta, qui vivent au centre d’accueil La Esperanza.

Francisco Javier Guerrero Gallego, médecin de profession et chef de l’unité de système digestif et d’endoscopie de l’hôpital universitaire de Sebta, a été nommé ministre de la Santé, de la Consommation et de l’Intérieur ainsi que troisième vice-président de la Ville autonome en 2019. En 2021, il a fondé le parti Ceuta Avanza, une formation qu’il a d’abord défendue comme « sans idéologie » et plus tard située dans « le centre ».