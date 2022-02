Vingt-cinq personnes ont été interpellées en une semaine, principalement à Casablanca et à Rabat dans le cadre d’opérations de police contre les rodéos urbains.

Le 10 février, la Direction Générale de la Sûreté Nationale (DGSN) a affirmé que ses services allaient sévir contre les adeptes des rodéos urbains, ces conduites spectaculaires et dangereuses qui menacent la sécurité des usagers de la route. Face à l’exaspération des riverains, les hommes de Hammouchi ont décidé d’agir en procédant à plusieurs interpellations, annonce le quotidien Al Ahdath Al Maghribiya dans son édition du jeudi 24 février.

Les services de police ont ainsi déféré devant la justice 25 individus entre les 13 et 21 février 2022, après plusieurs opérations de contrôle ayant permis au passage la saisie de 39 voitures, 206 motos et 14 quads.

Sans surprise, c’est la ville de Casablanca qui arrive en tête avec 10 arrestation et la mise en fourrière de 91 véhicules. Selon la même source, la Métropole est talonnée par Rabat avec 5 interpellations et la saisie de 17 véhicules, alors que Fès arrive en troisième position (2 arrestations et saisie de 3 véhicules).

Lire aussi. Rodéos automobiles: la DGSN lance un plan de contrôles et de sanctions

Dans un communiqué rendu public le 10 février, la DGSN a indiqué avoir mobilisé l’ensemble des équipes de la police routière et de circulation ainsi que les services d’ordre public à l’échelle nationale contre ce fléau. Il s’agissait de «renforcer les opérations de contrôle au niveau des différents circuits et voies routières où sont signalées ce genre de conduites spectaculaires et dangereuses».

Ces rodéos urbains peuvent provoquer «des accidents graves en raison de l’imprudence des conducteurs, en vue d’interpeller leurs auteurs et les soumettre aux enquêtes judiciaires nécessaires sous la supervision des Parquets compétents», a averti le communiqué.

La DGSN a assuré avoir sensibilisé ses équipes en les incitant à faire respecter strictement les dispositions prévues dans le code de la route, y compris et surtout celles concernant les modifications interdites de véhicules et d’engins à deux roues.