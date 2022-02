Les éléments de la gendarmerie royale ont intercepté, mardi soir, une cargaison de produits alimentaires avariés lors d’un contrôle routier. Les suspects prévoyaient de les transformer en aliments pour bétail.

C’est en effectuant un simple contrôle routier que les gendarmes ont découvert des tonnes de marchandises avariés destinées à servir comme aliments au bétail, révèle, Al Ahdath Al Maghribia dans son édition du vendredi 18 février 2022.

Les agents, postés sur la route nationale reliant la commune Nzalat Laadam relevant de la province de Rhamna à celle de Mnabha (province de Marrakech), ont repéré deux camions visiblement en surcharge. Ce qui les a alertés, les poussant ainsi à procéder au contrôle des véhicules et de leurs cargaisons.

Lire aussi. Tétouan: deux personnes arrêtées avec plus de 79.000 paquets de cigarettes de contrebande (DGSN)

Les conducteurs ont présenté des documents qui paraissent suspects aux yeux des gendarmes. Et en inspectant de plus près la marchandise, ils se sont aperçus que ces produits alimentaires avaient dépassé leur date de péremption. Tout semblait périmé et impropre à la consommation.

À ce moment, l’un des conducteurs a déclaré n’y voir rien de mal car cette nourriture, même avariée, était destinée à des animaux d’élevage.

Les gendarmes ont alors prévenu le parquet qui a aussitôt ordonné l’ouverture d’une instruction afin de démêler les dessous de cet étrange trafic.