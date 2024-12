La Cour d’appel de Rabat a reporté, ce mercredi 18 décembre 2024, l’audience du procès du bâtonnier Mohammed Ziane en raison d’une urgence médicale.

L’ancien ministre des droits de l’Homme a ressenti des douleurs au niveau du cœur, ce qui a nécessité son examen par l’infirmière et la médecin de la cour.

Me Ali Reda Ziane, avocat et fils du bâtonnier, a indiqué que son père avait souffert d’une crise de santé et avait été pris en charge par l’infirmière, qui a constaté une tension artérielle élevée. Une fois la médecin appelée, elle a examiné son état, a précisé Ali Reda Ziane, ajoutant que l’ancien secrétaire général et fondateur du Parti marocain libéral « n’a pas été transféré à l’hôpital ».

Ali Reda Ziane a ajouté dans une déclaration à Lakome que la pression artérielle de son père était en train de revenir à la normale, mais que son état de santé demeurait préoccupant, surtout à l’âge de 82 ans, en raison de ses maladies chroniques et des conditions difficiles en détention.

L’audience de ce mercredi a été reportée, en principe, au 22 janvier prochain afin de permettre la comparution d’une partie, indique la même source. La défense a annoncé qu’elle demanderait la liberté provisoire pour l’accusé, et la cour statuera sur cette demande à la fin de l’audience.

Ziane avait été condamné en juillet dernier à cinq ans de prison ferme par la chambre criminelle de première instance de la Cour d’appel de Rabat, dans une affaire de détournement de fonds publics alloués à son parti.

L’ancien ministre des droits de l’Homme, incarcéré à la prison locale d’Al Arjat 1 depuis près de deux ans, a également été condamné dans une autre affaire à trois ans de prison ferme.

Des organisations locales et internationales de défense des droits humains ont appelé à sa libération en raison de son âge avancé et de ses problèmes de santé.