Réouverture de 95% des écoles fermées à cause des conditions météo

Le ministère de l’Éducation nationale a annoncé, lundi 12 février 2018, la fin de la suspension en raison des mauvaises conditions météorologiques des cours dans 865 établissements scolaires.

Les cours ont repris normalement dans 865 établissements scolaires, soit dans 95% des écoles qui ont été provisoirement fermées en raison des mauvaises conditions météorologiques.

C’est ce qu’a annoncé le ministère de l’Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, lundi 12 février 2018.

Selon un communiqué du ministère, la reprise des cours a été rendue possible grâce aux efforts des autorités locales et des divers services gouvernementaux concernés afin de désenclaver les régions touchées par de fortes chutes de neige.

Selon la même source des cellules de veille ont suivi la situation de manière quotidienne et prendre les mesures adéquates en coordination avec les autorités locales et les autres intervenants pour assurer la sécurité des élèves, des enseignants et des cadres administratifs travaillant dans les établissements scolaires concernés.

Le ministère souligne par ailleurs que les directions provinciales s’attelleront à reprogrammer les cours suspendus dans les établissements scolaires concernés.