Rapatriement des mineurs marocains: Melilla a déjà envoyé sa liste

Le président de Melilla, Juan José Imbroda, a annoncé mercredi qu’il transmettrait au ministère de l’Intérieur la liste de 400 enfants marocains ayant des documents officiels, afin qu’ils soient renvoyés au Maroc.

La secrétaire d’État à la Sécurité espagnole, Ana Botella, lors d’une conférence de presse tenue jeudi 4 octobre à Melilla, a révélé que lors de la réunion bilatérale sur les migrations, tenue le 14 septembre à Essaouira, les autorités marocaines ont accepté de réintégrer les mineurs identifié et non accompagné dans leurs familles au Maroc.

Selon la Vanguardia, Juan José Imbroda a exprimé sa surprise que la secrétaire d’État à la Sécurité ait informé la presse et non les deux villes autonomes que les autorités marocaines étaient en faveur du rapatriement des mineurs marocains.

Il ajoute qu’il est ravi de cet accord et qu’il enverrait une liste de noms aux autorités marocaines dès demain et ce même s’« il y a six mois, nous avons communiqué aux autorités marocaine une liste de 200 mineurs identifiés et nous attendons toujours une réponse », a déploré le président.