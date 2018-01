Rabat: 26 accusés, dont d’anciens officiers, jugés pour corruption et narcotrafic

Vingt-six accusés ont été traduits, lundi, devant la Chambre criminelle de première instance chargée des crimes financiers près la Cour d’appel de Rabat, pour corruption et trafic de drogue.

Suite à une requête de la défense sollicitant de s’informer sur un autre dossier impliquant 19 personnes, que le parquet a demandé de joindre au précédent dossier, la cour a décidé de reporter cette affaire à une date ultérieure.

Les mis en cause, dont d'anciens responsables sécuritaires, une policière, un douanier, un fonctionnaire et un cheikh urbain, sont poursuivis pour "corruption et réception de pots-de-vin, recel d'un malfaiteur recherché, complicité dans le transport et l'exportation de drogue et divulgation du secret professionnel", chacun en ce qui le concerne.

Le juge d’instruction à la même cour avait ordonné le 20 juillet dernier le placement en détention de ces prévenus à la prison locale, après les avoir auditionnés dans le cadre de l’interrogatoire préliminaire.