Abdelouafi Laftit, ministre de l’Intérieur, a mis en garde contre la présence et l’utilisation de produits cancérigènes par des établissements de restauration. Explications.

Abdelouafi Laftit, ministre de l’Intérieur, a adressé une sévère mise en garde aux établissements de la restauration rapide quant à la présence chez eux ou l’utilisation de produits cancérigènes et de produits hautement périssables susceptibles de représenter de sérieux dangers pour la santé des consommateurs.

C’est ce que rapporte le quotidien Al Ahdath Al Maghribiya dans son édition du mardi 8 mars. La publication fait référence à la réponse du responsable gouvernemental à une question écrite qui lui a été adressée par des élus parlementaires.

Dans cette réponse, Abdelouafi Laftit a appelé tous les intervenants à mutualiser leurs efforts pour lutter contre la présence de produits cancérigènes dans les restaurants, snacks et, en général, chez tous les professionnels qui s’activent dans la préparation, le transport, le stockage ou la distribution de produits alimentaires.

Le ministre de l’Intérieur a promis que ses services et les autorités concernés allaient multiplier les contrôles et les visites surprises chez les professionnels de la restauration. Ce qui serait encore une bonne chose à l’approche du Ramadan et la grande affluence dans les marchés et les commerces.

Le ministre a également indiqué que les produits cancérigènes ou impropres à la consommation posent de sérieux problèmes de santé publique avec les évolutions économique et sociétale du pays qui ont débouché sur l’explosion du nombre des restaurants et autres snacks.