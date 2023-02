Pendant près d’une heure moins quart, Laura Prioul, présumée victime de viol perpétré par Saad Lamjarred, a donné sa version des faits ce mardi 21 février devant la Cour d’assises à Paris.

« Je m’appelle Laura P. Je suis née le 30 janvier 1996 à Grenoble. Je suis saisonnière », a déclaré Laura lors de cette déclaration retranscrite par Marine de La Moissonnière, journaliste au service France de RFI.

2e jour du procès de Saad #Lamjarred à la cour d assises de Paris. La star marocaine est accusé de viol par une jeune Française. Il risque 20 ans de prison @RFI pic.twitter.com/t73m57p7YZ — MdeLaMoissonniere (@MarineAmericas) February 21, 2023

La jeune femme raconte être montée à Paris voir des amis en octobre 2016, après avoir fini sa saison à Juan-les-Pins « en tant que cheffe de rang ». C’est là où elle rencontre Saad Lamjarred lors d’une soirée. Ils échangeaient alors « sur le Maroc, son concert ». « Je m’amuse bien. Je m’entends bien avec lui », dit-elle et décide alors de « continuer la soirée avec S. et d’autres personnes, dont une autre fille ».

« Ils sont censés aller dans une autre boîte de nuit. Mais changement de plan. Le chanteur lui dit qu’ils vont aller dans un hôtel car il n’a pas pu avoir le carré VIP qu’il voulait. Ils vont à l’Intercontinental. Les autres prennent de la cocaïne, pas elle », confirme-t-elle.

Une fois à l’hôtel, le chanteur essaye de l’embrasser, mais elle refuse selon elle. Au début elle pense que c’est pour « rigoler », « ils s’amusent, ils dansent, ils font du bruit ». Plus tard, ils décident d’aller ailleurs. « Elle part avec Saad Lamjarred mais les autres doivent les rejoindre ».

Ils vont à l’hôtel où séjournait le chanteur ; la chambre 714 de l’hôtel Marriott. « On s’est embrassé volontairement. D’un coup, il m’a poussé sur le sol. Ma tête a cogné le sol. Je ne comprenais pas », explique la présumée victime.

« Il a essayé de m’embrasser à nouveau et j’ai tourné la tête parce que je ne comprenais pas sa violence. Il s’est mis à califourchon sur moi. Il a essayé de se frotter à moi. J’ai commencé à pleurer. Je l’ai supplié d’arrêter », se remémore Laura dont la voix se brise, relate la journaliste de RFI.

Les coups s’arrêtent « soudainement », Laura court alors vers la salle de bain. « Quand elle sort, Saad Lamjarred est calme ». « C’était comme deux personnes », raconte encore Laura. « Une personne bienveillante et respectueuse qui s’inquiète si vous avez soif ou froid ; et une personne hautaine qui n’écoute rien et qui profite du malheur des autres et de les voir souffrir », a-t-elle déclaré.

« J’essayais de rester très calme pour ne pas réveiller cette autre personne ». Elle se rhabille, mais le chanteur lui tend « 150 euros et un bracelet en argent ». « Je te donne. Je te donne », lui avait-il dit, selon elle.

« Marie-Moi, marie-moi », lui avait-il dit. « Je ne comprenais pas ce qu’il voulait. Je lui ai dit que non, qu’on ne se marie pas comme ça. Il me dit tu seras heureuse, on aura des enfants. J’ai eu le malheur de lui dire qu’il était un monstre. »

Laura P. continue son récit pointilleux. Son corps qu’il lèche, un premier coup de poing, puis deux pénétrations digitales, vaginale et anale, et une brève pénétration pénienne. Avant qu’elle ne parvienne à le repousser. « Je l’ai mordu dans le bas du dos, j’ai repris un coup de poing », indique de son côté l’AFP.

« Elle le saisit à la gorge. Lui aussi », poursuit-elle. « J’ai commencé à voir des étoiles. J’ai cru que c’était fini », raconte Laura en pleurs devant la présidente.

Laura parvient à prendre la fuite. « J’entends crier +au secours, au secours+ », témoigne à la barre la femme de ménage qui l’a recueillie et cachée dans une chambre. « Elle pleure, elle pleure, elle pleure », « elle tremble, elle avait peur », dit-elle aussi. Son collègue « bloque le passage » à Saad Lamjarred, sorti de la chambre en caleçon. « Il s’est mis à genoux devant moi et m’a demandé de ne pas appeler la police », relate l’homme de ménage cité par l’AFP.

« Ma version est complètement différente. Je n’ai jamais, jamais, jamais pénétré Laura, ni avec mes doigts, ni avec mon sexe », a déclaré Saad Lamjarred plus tard à la cour. « Si quelque chose l’a affectée ou lui a fait peur, ce n’était pas du tout mon intention ». Le chanteur, qui risque 20 ans de prison, sera entendu mercredi. Le verdict est attendu vendredi.