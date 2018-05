Préscolaire: la Fondation BMCE Bank et le ministère de l’Education renouvellent leur partenariat

Said Amzazi, ministre de l’Education Nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique et le docteur Leïla Mezian Benjelloun, Présidente de la Fondation BMCE Bank, ont signé mercredi 16 mai 2018 une convention pour renouveler leur partenariat.

L'accord de partenariat entre le ministère et la Fondation signé le 10 mai 2010, a été modifié par l'accord cadre du 22 novembre 2005 précisant que les écoles du réseau medersat.com bénéficient du statut d’écoles publiques conventionnées et leur personnel enseignant intégré dans la fonction publique.

A travers le renouvellement de ce partenariat, la Fondation se donne pour objectif de consolider et d’élargir le réseau des écoles medersat.com au Maroc et en Afrique, et de les doter des moyens nécessaires pour en faire des écoles-modèles capables de dispenser un enseignement de qualité dans des milieux défavorisés.

L’accent sera mis sur le préscolaire afin de mieux préparer l’enfant à l’école élémentaire en stimulant ses capacités intellectuelles et ses créations artistiques à travers le jeu, la réflexion, l’expression ou encore l’observation et le partage.

Au cœur de ce partenariat, l’accent sera mis sur les compétences éducatives, pédagogiques, didactiques et organisationnelles à l’aide d’un effort soutenu pour la formation initiale, continue et l’encadrement pédagogique.

Par ailleurs, la Fondation BMCE Bank met à disposition du ministère de l’Education Nationale à travers le royaume, “la mallette pédagogique pour le préscolaire’’. Cette "mallette’’ consigne les choix pédagogiques, les domaines d’apprentissage et les compétences que les élèves doivent acquérir, ainsi que des outils pratiques pour la conduite effective des classes du préscolaire pour des enfants âgés de 4 à 6 ans. Quelque 100 compétences sont évoquées dans cette "mallette’’ pour donner à l’enfant les outils pour l’acquisition du langage, du savoir ‘’vivre ensemble’’, de l’éducation physique à l’appréhension du monde vivant, à l’environnement, au temps et à l’espace, à la matière, aux mathématiques voire aux arts et à la littérature !

En présence du Président Othman Benjelloun du Groupe BMCE Bank Of Africa qui dote, annuellement, la Fondation en ressources budgétaires, la Présidente, Dr Leïla Mezian Benjelloun a rappelé l’engagement de la Fondation: «Au cours des cinq prochaines années, nous comptons installer, au sein des écoles publiques que nous aurons sélectionnées ensemble à travers le Maroc et en commençant par le Nord du Royaume, une centaine d’unités préscolaires. Elles seront composées, chacune, de deux classes préscolaires selon le modèle ‘’Medersat.Com’’. La Fondation BMCE Bank va en financer la construction et l’équipement.