La disparition de l’icône incontestable de la lutte des droits des femmes au Maroc, Aïcha Chenna, a engendré une pluie d’hommages chez les politiques, artistes, militants et tous ceux qui l’ont côtoyé de près ou de loin.

Aïcha Chena, présidente fondatrice de l’Association Solidarité féminine (ASF) s’en est allée, laissant derrière elle une empreinte indélébile. Plusieurs personnalités ont rendu un dernier hommage à celle qui a dédié sa vie à la protection et à la défense des mères célibataires.

« Une militante inlassable pour les droits de l’enfance et une icône admirable dans le soutien aux enfants abandonnés », a écrit le secrétaire général du PPS, Nabil Benabdallah. « Un monument d’humanisme » et « une personnalité hors du commun », a témoigné pour sa part Ahmed Laaouej, député de la chambre des représentants de Belgique.

Le combat et le travail d’Aicha Chenna lui a valu d’être décorée de la Légion d’honneur a rappelé pour sa part l’ambassadrice de France au Maroc, Hélène Le Gal, qui a appris avec « tristesse » la disparition d’une « grande dame ». « Une grande combattante des droits des femmes et un grand cœur, tenace et pionnière », a tenu à souligner pour sa part Driss El Yazami ancien président du Conseil National des Droits de l’Homme.

Accessible et proche des gens, Aicha Chenna a marqué des personnes de tous bords, en parlant toujours avec honnêteté et sans langue de bois.