Ayant suscité une vive polémique au Maroc, l’Oktoberfest, Fête de la bière bavaroise a déjà été organisée en Algérie en au moins deux éditions, apprend H24Info de sources informées. Les détails.

L’Oktoberfest ou Fête de la bière bavaroise n’a jamais été organisée dans un pays arabe ou musulman. Archi-faux! De sources informées, H24Info apprend que cette fête a déjà été organisée en Algérie, pour au moins deux éditions, par la Chambre algéro-allemande de commerce et d’industrie.

Cette fête a été organisée en 2018 et en 2019 comme le montrent les photos que notre média s’est procuré. Et on y voit la bière bavaroise couler à flot, mais pas que. Car, contrairement à une certaine idée reçue, cette fête est dédiée à la promotion de la culture et des traditions allemandes en premier lieu.

Au Maroc, comme nous le rapportions dans un précédent article, cette fête, prévue fin octobre prochain, a suscité une vive polémique au point de donner lieu à une pétition signée par plus de 22.000 personnes.

Donnée pour annulée, nos sources affirment qu’elle est bien maintenue et qu’elle se passe dans un cadre privée.

Lire aussi. L’Oktoberfest, Fête de la bière, de Casablanca maintenue dans un « cadre privé »

«L’événement a été prévu à la base dans un cadre privé et le restera. Il est destiné exclusivement aux membres de la chambre et à ses partenaires et ne sera donc pas ouvert au public, contrairement à ce que certains médias laissent entendre», nous a déclaré une source informée à la Chambre allemande.

De plus, selon cette dernière source, l’Oktoberfest n’est pas qu’une fête de la bière. «C’est un évènement dédié à la culture allemande en général, dont l’objectif principal est le networking. Certes, il y aura des boissons alcoolisées mais aussi d’autres non-alcoolisées et même des repas halal», a souligné la même source.