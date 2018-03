Oujda: report au 26 mars du procès des mis en cause dans les événements de Jerada

Le Tribunal de première instance d'Oujda a décidé, lundi, le report au 26 mars courant du procès d'un groupe d'individus mis en cause dans les événements survenus à Jerada.

Le Tribunal a pris cette décision lors de la première audience pour permettre aux avocats des sept accusés de mieux préparer le dossier de ce procès.

Les prévenus sont poursuivis notamment pour insulte à l'encontre de fonctionnaires publics lors de l'exercice de leurs fonctions et violence à leur encontre ayant entraîné des blessures avec préméditation.

Ils sont également poursuivis pour leur implication présumée dans des actes de vandalisme et endommagement de biens d'utilités publiques, incitation à la désobéissance, non-assistance aux personnes en danger et incitation à commettre des crimes et des délits.