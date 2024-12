Les hôpitaux publics au Maroc sont paralysés par une nouvelle grève des médecins, programmée du 24 au 26 décembre. Seuls les services d’urgences et de de réanimation sont maintenus.

Le Syndicat indépendant des médecins du secteur public (SIMSP) a annoncé une nouvelle grève étalée sur trois jours pour protester contre le silence et le manque de réactivité du ministère de la Santé face aux revendications des médecins.

Dans un communiqué, le syndicat dénonce les conditions de travail défavorables et les salaires inadaptés à la charge de travail et au niveau de vie actuel. Il alerte également sur la pénurie préoccupante des cadres et personnel de santé dans les hôpitaux publics du Royaume. A cela s’ajoute un manque flagrant de matériel de travail, ce qui impacte la qualité des soins.

Les organisateurs de la grève demandent ainsi des garanties sur le maintien et le renforcement du statut public du secteur de la santé face à ce qu’ils qualifient de «privatisation rampante», en critiquant le manque de dialogue constructif et l’absence de mesures concrètes.

Lire aussi: Les médecins du public annoncent des grèves sur plusieurs semaines

Le SIMSP critique par ailleurs les amendements inclus dans le projet de loi de finances, notamment ceux liés à la suppression des postes financiers centraux et au transfert des salaires vers les groupes de santé, les qualifiant de «scandaleux», indiquant qu’ils exposent les médecins à une fragilité financière inquiétante.

Pour résumer, les revendications fondamentales des médecins portent sur une augmentation des salaires, des promotions professionnelles et des garanties pour préserver les droits des médecins en tant qu’employés du secteur public.

En plus des trois jours de grèves, d’autres mouvements de protestation sont annoncés, notamment une marche nationale dimanche prochain à Rabat, des protestations régionales et provinciales du 30 décembre au 5 janvier, en plus d’un arrêt de toutes les inspections médicales dans les centres de diagnostics, et un arrêt des tampons médicaux durant toute la semaine.