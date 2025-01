Un spectacle inédit de feux d’artifices a illuminé, lundi soir la corniche de la ville Agadir, d’une myriade de couleurs en célébration du Nouvel An Amazigh 2975.

Ce concert pyrotechnique a permis aux spectateurs de différents âges et nationalités de savourer une composition spectaculaire de lumières et un déluge de couleurs et de rythmes variées.

Ainsi, le ciel de la capitale du Souss a été serti d’une myriade d’étoiles, de sons, de senteurs et de couleurs au grand plaisir du public venu nombreux commémorer « Id Yennayer 2975 » qui se veut un évènement qui témoigne de l’attachement des Marocains à leur riche culture et à leur patrimoine immatériel.

A rappeler qu’un programme riche et varié en animations et activités a été concocté par la commune d’Agadir pour la célébration du nouvel an amazigh (Id Yennayer 2975).

Cette célébration s’inscrit dans la continuité de la décision Royale annoncée par le Souverain d’instaurer le 14 janvier, correspondant au premier jour de l’année amazighe, comme jour férié officiel au Maroc.

Le programme des festivités lancées le 10 courant, couvre 12 lieux dans la ville, notamment les places publiques, les jardins et la promenade de Anza et d’Agadir, avec pour but d’offrir aux habitants de la capitale du Souss et à ses visiteurs une opportunité exceptionnelle de profiter d’activités et d’événements dans une ambiance festive.

Organisé en partenariat avec le Conseil régional de Souss Massa, le Conseil régional du tourisme de Souss Massa et l’Association du Festival « Timitar », l’événement « Id Yennayer 2975 » vise à valoriser la culture amazighe en tant qu’élément fondamental de l’identité marocaine et à consolider les valeurs de coexistence et d’ouverture culturelle.