Le roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de compassion à la famille de l’écrivain et journaliste Driss El Khouri.

Dans ce message, le souverain dit avoir appris avec émotion et affliction le décès de l’éminent écrivain et journaliste Driss El Khouri, que Dieu l’entoure de son infinie miséricorde et l’accueille dans son vaste paradis.

En cette douloureuse circonstance, la volonté divine étant imparable, le souverain exprime aux membres de la famille du défunt et à travers eux à l’ensemble de ses proches, ses amis et admirateurs, ainsi qu’à sa famille artistique et médiatique nationale, ses vives condoléances et ses sincères sentiments de compassion suite à la disparition de l’un des pionniers de la littérature marocaine contemporaine, dont l’écho de ses créations littéraire et journalistique distinguées a outrepassé les frontières géographiques de la Nation.

Le roi implore le Très-Haut d’accorder patience et réconfort à la famille du regretté, de l’accueillir dans son vaste paradis et de le rétribuer amplement pour ses contributions intellectuelles et culturelles rendues à sa Patrie.