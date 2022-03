Pour le deuxième jour consécutif, plusieurs centaines de migrants ont réussi jeudi à pénétrer Melilla qui constitue avec celle de Sebta la seule frontière terrestre de l’UE avec l’Afrique.

Au total, environ 1.200 migrants ont « commencé, vers 07H25 (06H25 GMT), à franchir la clôture (…) lançant des pierres et utilisant des crochets et des bâtons contre les forces de sécurité » espagnoles, « après avoir débordé les forces de sécurité marocaines », a indiqué la préfecture de Melilla dans un communiqué.

« Nous estimons qu’environ 350 d’entre eux sont entrés », a-t-elle ajouté. « Le dispositif anti-intrusion » déployé par les forces de l’ordre espagnoles « a empêché que la totalité du groupe accède à notre ville », a encore dit la préfecture, selon laquelle quatre agents de la Garde civile ont été blessés.

Cette nouvelle tentative de franchissement intervient au lendemain de la plus massive jamais enregistrée dans cette enclave, selon les autorités locales. Un groupe de 2.500 migrants originaires de pays d’Afrique subsaharienne avait tenté mercredi de franchir la clôture, 491 y parvenant, selon les autorités locales.

En deux jours, plus de 800 migrants ont donc réussi à entrer à Melilla, contre 1.092 sur l’ensemble de l’année 2021, selon les chiffres du ministère espagnol de l’Intérieur.

Cette entrée massive dans l’enclave de Melilla intervient moins d’un an après celle de plus de 10.000 migrants, en grande majorité des Marocains, mi-mai 2021 à Sebta. Une arrivée exceptionnelle qui avait eu lieu dans un contexte de crise diplomatique majeure entre Madrid et Rabat, provoquée par l’accueil en Espagne de Brahim Ghali pour y être soigné du Covid-19.