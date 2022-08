Plusieurs milliers de Marocains résidents à l’étranger ont retrouvé leur pays de résidence après avoir passé leurs vacances au Maroc. Sans surprise, des files interminables se sont formées au niveau des différents ports participant à l’opération Marhaba qui prendra fin officiellement le 15 septembre.

La phase retour de l’opération Marhaba a démarré le 15 juillet et se poursuivra jusqu’au 15 septembre. À ce jour, 1.062.269 de Marocains résidents à l’étranger ont déjà quitté le Royaume en passant par l’Espagne, selon les chiffres officiels de la Protection civile espagnole, relayés par l’agence EFE.

Les autorités précisent que 248.452 véhicules ont transité entre les ports marocains et espagnols, grâce aux 3.799 traversées opérées par les compagnies maritimes.

La ligne qui a connu la plus grande affluence cette année est celle de Tanger Med-Algésiras. Elle a totalisé plus de 39,7% sur l’ensemble des liaisons assurées dans le cadre de l’opération Marhaba. En deuxième position, on retrouve Sebta-Algésiras (24,4%), suivie de Nador-Almeria (10,8%), Nador-Almeria (10,8%), Tanger-Ville/Tarifa (10,4 %), Melilla-Almeria (4,1 %), Melilla-Motril (1,5 %) et enfin Al Hoceima-Motril (1 %).

Un important dispositif sécuritaire a été mis en place des deux côtés de la frontière. Malgré les efforts, il y a eu d’interminables bouchons sur les routes. Du côté de Sebta par exemple, les embouteillages peuvent s’étaler sur plusieurs kilomètres avec un temps d’attente en moyenne de 17 heures, rapporte le média local El Faro de Ceuta.

L’opération Marhaba, appelée opération « Paso del Estrecho » en Espagne (traversée du Détroit, en français), est le plus grand dispositif européen et l’un des plus importants au monde. Cette année, 32 navires ont été ainsi mobilisés pour assurer 572 rotations hebdomadaires, offrant une capacité totale de 471.000 passagers et 124.000 véhicules par semaine.