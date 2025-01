Après une première tentative en 2019, la rénovation du marché central de Casablanca est à nouveau sur la table. Actuellement, les autorités sont en train d’examiner un projet de réhabilitation, mais celui-ci reste encore loin d’être concrétisé.

En 2019, la commune de Casablanca avait alloué un budget de 16 millions de dirhams pour la réhabilitation de l’emblématique marché central. Les travaux réalisés s’étaient concentrés principalement sur l’aspect esthétique. Actuellement, les autorités examinent un projet de réhabilitation complète, qui portera sur l’infrastructure, l’hygiène, la création d’espaces dédiés aux visiteurs, ainsi que d’autres aspects essentiels.

Interrogé par H24Info, Jawad Rassam, vice-président de l’arrondissement de Sidi Belyout, précise que les travaux devaient débuter il y a environ trois mois, mais la commune de Casablanca a rencontré une opposition de l’agence urbaine de la ville. Ce projet, financé par le conseil régional de Casablanca-Settat, le conseil de la ville de Casablanca et le conseil préfectoral de Casablanca, devrait coûter un total de 60 millions de dirhams, souligne la même source.

Sur le plan architectural, Jawad Rassam nous indique que le marché central sera rénové pour refléter le style de l’hôtel Lincoln, situé en face. À l’intérieur, un design uniforme sera appliqué à l’ensemble des commerces. Le projet inclut également l’ajout d’un deuxième niveau, qui abritera de nouveaux restaurants ainsi que des artisans et cuisiniers réputés de Casablanca. Par ailleurs, des caves seront aménagées pour abriter des frigos, congélateurs et autres équipements.

La réhabilitation prévoit également des aménagements pour le confort des visiteurs, avec la création d’un espace vert et l’installation de bancs à l’intérieur du marché.

Ce projet ambitieux vise à moderniser et à revaloriser ce patrimoine historique de Casablanca, mais il est actuellement freiné par des problèmes administratifs et des désaccords sur certains aspects du projet. En ce qui concerne les commerçants, Jawad Rassam soulève un autre problème, celui des commerçants exerçant depuis des années sans autorisation, ce qui complique la mise en œuvre du projet. «Plusieurs points doivent encore être réglés avant le lancement de cette réhabilitation», a-t-il conclu.

Pour leur part, les commerçants, qui regrettent d’être les derniers à être informés des détails de ce projet, ont exprimé leur inquiétude face à l’absence d’informations officielles. Beaucoup d’entre eux n’ont appris l’existence de ce projet que par des rumeurs, sans en connaître les tenants et aboutissants, ni la date ou la durée des travaux.

« Nous n’avons reçu aucune communication officielle à ce sujet, et les informations que nous obtenons sont fragmentées. Nous ignorons le sort de notre activité ici et nous nous interrogeons sur l’avenir de notre commerce. Nous voulons savoir si les autorités envisagent de nous transférer dans un autre marché durant la réhabilitation du marché central ou si l’on doit plutôt nous attendre à une indemnisation financière ? Ce marché est notre unique et seule source de revenus, et l’incertitude qui plane est une source de grande préoccupation pour nous », nous confie un commerçant du marché central de Casablanca.