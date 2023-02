L’hôpital universitaire international Cheikh Zaïd s’est vu attribuer une accréditation de niveau « OR » de l’organisme indépendant et international Accréditation Canada, lors d’une cérémonie organisée, samedi à Rabat, en présence d’éminentes personnalités et professionnels de la santé.

Cette reconnaissance démontre l’engagement de l’hôpital Cheikh Zaïd, le premier du Maroc à décrocher une accréditation internationale de telle envergure, pour assurer des soins de santé de qualité et sa volonté de se conformer aux pratiques les plus sécuritaires en se basant sur des normes internationales.

Intervenant lors de cette cérémonie tenue à l’Université internationale Abulcasis des sciences de la santé, le ministre de la Santé et de la Protection sociale, Khalid Ait Taleb, a souligné que cette Accréditation de la part d’un organisme reconnu par des institutions de renommée internationale comme le « Conseil Canadien des Normes », « l’International Society for Quality in Health Care » ou « l’Asia Pacific Accreditation Cooperation » marque la réalisation d’une « avancée notoire » qui survient dans un contexte de réformes sociales ambitieuses impulsées par le roi Mohammed VI.

Il s’agit d’un jalon historique, porteur d’une symbolique très forte, fruit d’un travail rigoureux et acharné qui donne forme à toute une vision d’avenir et ouvre la voie vers des horizons prometteurs, s’est-il félicité.

La refonte que connaît le système marocain de santé aujourd’hui exige d’élever les démarches d’accréditation au rang de priorités nationales, a souligné le ministre, exhortant tous les acteurs du système national de santé à emboîter le pas à l’Hôpital Universitaire International Cheikh Zaïd qui, en tant que structure accréditée, est appelé à jouer un rôle stratégique accru dans le futur, dans un système national de santé qui se veut désormais intégré, inclusif et résilient.

Engagement

La PDG d’Accréditation Canada, Leslee Thompson, s’est dite très honorée de prendre part à cette cérémonie pour célébrer les réalisations notoires accomplies durant toutes ces années en vue de l’amélioration du système de santé au Maroc.

Accréditation Canada, présente dans 38 pays à travers le monde, est aujourd’hui heureuse de travailler en étroite collaboration avec les acteurs de la santé dans le Royaume pour atteindre ensemble les objectifs escomptés en termes de qualité de soins aux patients, a-t-elle ajouté.

Il s’agit d’une œuvre de longue haleine à laquelle il faut s’atteler avec engagement, a-t-elle souligné, estimant que la qualité est un catalyseur important pour aller de l’avant, être compétitif vis-à-vis de ses concurrents et en phase avec les standards et normes internationaux, l’objectif ultime étant d’offrir à tout un chacun les meilleurs soins possibles.

Le directeur général de l’Hôpital universitaire international Cheikh Zaïd, Pr Adil Ababou, s’est, quant à lui, félicité de cette reconnaissance internationale qui constitue « une fierté » pour le Maroc, fruit du professionnalisme et de l’engagement constant de la Fondation Cheikh Zaïd, saluant l’ensemble des médecins, paramédicaux, pharmaciens et agents administratifs et techniques de l’hôpital pour leur dévouement et leurs efforts pour consacrer la nouvelle culture de sécurité des soins.

S’arrêtant sur les significations d’une accréditation pour les hôpitaux, Pr Ababou a expliqué que les établissements hospitaliers doivent non seulement être dotés des compétences médicales et des équipements nécessaires mais aussi mettre en place des protocoles et des procédures assurant l’excellence des soins et leur sécurité.

Il a, à cet égard, précisé que seuls les organismes spécialisés nationaux ou internationaux indépendants (organismes d’accréditation) sont aptes à évaluer le niveau de soins et de la sécurité des usagers, faisant état de deux références mondiales qui accréditent les hôpitaux internationaux de pointe : une américaine et l’autre canadienne qui est la plus demandée.

L’hôpital Cheikh Zaïd sera évalué désormais tous les 3 ans, ce qui permettra de faire évoluer ces processus et de maintenir le statut d’accréditation, a-t-il affirmé, notant que la prochaine étape sera d’inclure les autres hôpitaux de la Fondation Cheikh Zaïd dans cette démarche importante d’amélioration de la qualité avec comme ambition l’accréditation de tout le pôle hospitalier de la Fondation en 2027.

Présente depuis plus de 60 ans, Accréditation Canada accrédite les hôpitaux canadiens et les plus grands établissements hospitaliers du monde. L’organisme assure un accompagnement qui dure plusieurs années avant d’attribuer une accréditation sur la base d’un processus d’évaluation rigoureux, à travers une centaine de références en normes de santé et plus de 2.300 critères.