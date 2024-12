L’année 2024 a été la plus meurtrière sur les routes migratoires entre l’Afrique et l’Espagne, selon un rapport de l’ONG Ca-minando Fronteras. Les détails.

Le dernier rapport «Monitoreo del derecho a la vida – ano 2024» (Monitoring du droit à la vie) de l’ONG espagnole Ca-minando Fronteras révèle que l’année 2024 a été la plus meurtrière sur les routes migratoires, avec plus de 10.457 personnes mortes aux frontières de l’Espagne, soit une moyenne de 30 morts par jours. Sur ce total, on compte 421 femmes et 1.538 filles, garçons et adolescents.

Plus en détails, quelque 984 migrants clandestins ont perdu la vie en tentant de rejoindre le territoire depuis les côtes marocaines. On compte ainsi 110 victimes sur la route du détroit de Gibraltar, 73 sur la route de la mer d’Alboran (qui relie les côtes rifaines à l’Andalousie orientale et les présides occupées ou encore les enclaves militaires espagnoles) et 801 victimes sur la route Agadir-Dakhla.

Selon le rapport, la route migratoire de l’Atlantique (Agadir-Dakhla, Mauritanie et Sénégal-Gambie) reste la plus meurtrière du monde avec 9.757 morts en 2024.

Parmi les principales causes de l’augmentation des morts de migrants entre l’Afrique et l’Espagne cette année, Ca-minando Fronteras cite l’omission du devoir du secours, la priorité du contrôle migratoire sur le droit à la vie, l’externalisation des frontières dans des pays sans ressources adéquates, l’inaction et le tri dans les sauvetages, la criminalisation des organisations sociales, ainsi que les situations d’extrême vulnérabilité qui pousse les migrants à prendre la mer dans des conditions très précaires.