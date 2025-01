Le groupe spécialisé en études de marché au Maroc et en Afrique, Sunergia, s’est intéressé à la perception des Marocains envers l’année 2025, les défis et l’équilibre économique du pays.

Au Maroc, l’année 2024 a été marquée par des défis majeurs, ayant impacté la vie quotidienne des Marocains, notamment l’inflation qui a baissé le pouvoir d’achat, les effets aggravés de la sécheresse sur l’agriculture et l’eau. Dans une nouvelle enquête publiée ce lundi 13 janvier, Sunergia a posé une série de questions aux Marocains pour savoir leur perception envers l’année 2025 au global, mais aussi envers les principaux secteurs et les leviers de développement du pays.

Sur la première question posée, un total de 78% des personnes sondées se dit optimiste pour 2025, dont 69% des Marocains très optimistes. Selon Sunergia, les femmes marocaines se montrent plus optimistes (83%) que les hommes (72%). D’après la même source, les jeunes de 18-24 ans sont davantage optimistes (83%), tandis que les seniors de 65 ans, et plus, affichent un optimisme moindre (65%). Pour leur part, les habitants du Sud sont les plus optimistes (80%), contre 73% dans ceux du Nord-Est.

Selon les données de l’enquête, le pessimisme reste faible, à seulement 5%, dont 4% très pessimistes. Tandis que 18% ne se prononcent pas.

Santé, éducation et emploi: encore du chemin à parcourir

La deuxième question porte sur les trois secteurs clés: Santé, éducation et emploi. Pour celui de la santé: 36% des Marocains anticipent une détérioration dans ce secteur, davantage cité auprès des citadins (39%). S’agissant de l’éducation: 33% des Marocains prévoient une détérioration, avec une inquiétude marquée pour la qualité de l’enseignement. Tandis que 29% pensent que le secteur de l’emploi risque de se détériorer en 2025.

Selon les réponses des Marocains sondés, les secteurs qui auront le plus grand impact sur le développement du Maroc en 2025, le tourisme arrive en tête avec une part de 22%. Pas moins de 20% des Marocains estiment que l’agriculture aura un grand impact sur le développement. Idem pour l’éducation et la santé, avec respectivement 19% et 17%. L’industrie arrive en 5e position avec 16%. La technologie, les infrastructures et l’emploi arrivent après, avec une part de 9% chacun.

Leviers pour accélérer le développement

D’après les résultats de l’enquête, 33% des Marocains estiment qu’il est nécessaire d’investir dans l’éducation et dans la formation des jeunes. Tandis que 25% pensent qu’il faut redoubler d’efforts pour améliorer le secteur de la santé. D’autres priorités ont été également identifiées, à savoir, le développement des infrastructures (10%) et de l’emploi (8%). De plus, les répondants ont également souligné l’importance de renforcer les politiques de soutien à l’agriculture (7%), d’améliorer les zones rurales (7%) et de lutter contre la corruption (7%).