Le registre national de l’artisan (RNA) sera lancé, de manière officielle, lundi 21 février, apprend H24info de sources gouvernementales.

Outil décisif aussi bien structurer le secteur de l’artisanat que pour assurer une couverture sociale et médicale pour les professionnels, le RNA est piloté par le ministère du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Economie Sociale et Solidaire.

Pour baliser le terrain au RNA, le gouvernement a adopté, en décembre 2021, un décret fixant la liste des activités du métier de l’artisan. Ainsi, on débouche sur deux métiers l’activité d’artisanat: l’artisanat d’art et de production lucrative et l’artisanat de services.

Ces deux familles de métiers sont réparties en 13 filières et 172 activités, affirmait un communiqué du ministère du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Economie Sociale et Solidaire. Quant au nombre des artisans bénéficiaires, il se situe autour de quelque 750.000 personnes.

Selon la même source, le RNA constitue un outil fondamental pour l’amélioration de la condition de l’artisan, notamment par son inclusion au projet royal de la couverture sociale.

La couverture sociale aux artisans non fiscalisés inscrits sur le RNA a été fixée à 135 dirhams par mois. Le versement des cotisations mensuelles se fera auprès de la CNSS et ses points relais.