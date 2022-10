Le Conseil économique, social et environnemental (CESE) a annoncé le lancement d’une consultation citoyenne, sur sa plateforme digitale (ouchariko.ma), auprès des Marocains du monde (MDM).

Le lancement de cette consultation par le CESE s’inscrit dans le cadre de l’élaboration de son étude sur les questions relatives aux MDM, en particulier, la formulation des voies et moyens de préservation et d’enrichissement des liens les unissant avec le Maroc et de renforcement de leur contribution au processus de développement du pays, afin de recueillir les perceptions, les avis et les suggestions des MDM sur ce sujet, indique un communiqué du Conseil.

A cet effet, le CESE a mis en ligne un questionnaire en sept langues (arabe, anglais, allemand, espagnol, français, italien et néerlandais), adressé aux Marocains Du Monde, quel que soit leurs pays de naissance ou de résidence et abstraction faite des autres nationalités qu’ils peuvent détenir, fait savoir la même source.

A travers cette consultation citoyenne, le CESE vise à approfondir sa réflexion autour de plusieurs questions, à savoir : « comment mieux protéger les droits et servir les intérêts des MDM à l’étranger et sur le territoire national? » , « comment mieux impliquer les MDM dans le succès du modèle national de développement ? » et « comment réduire les obstacles et renforcer la participation et la représentation actives des MDM à la co-construction des politiques publiques qui les concernent ».