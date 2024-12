La Croix-Rouge rend visite aux Marocains détenus en Algérie

Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) a récemment rendu visite à un groupe de jeunes migrants Marocains détenus en Algérie, après une demande formulée par l’Association marocaine d’aide aux migrants en difficulté.

L’association a adressé une lettre à la coordinatrice du CICR pour l’Afrique du Nord, sollicitant «une intervention dans les limites de ses pouvoirs et capacités», a précisé l’ONG basée à Oujda dans un communiqué.

Dans cette correspondance, l’Association marocaine d’aide aux migrants a attiré l’attention sur les conditions de détention difficiles des jeunes Marocains, en indiquant que certains d’entre eux «exerçaient des métiers d’artisans avant de se retrouver dans les prisons et centres de détention algériens». Ces jeunes ont été jugés sur des accusations graves, telles que «trafic d’êtres humains, blanchiment d’argent, immigration clandestine ou formation de bandes criminelles».

L’association a souligné que les détenus «souffrent de conditions inhumaines», subissent des humiliations, sont privés de communication avec leurs familles, et ne bénéficient pas de soins médicaux appropriés. En outre, ils sont jugés sans pouvoir exercer leurs droits légaux, notamment le droit à la défense et à l’assistance juridique, et leur détention est prolongée sans procès.

L’ONG a également signalé que les familles des détenus ont été «victimes d’escroqueries de la part de certains avocats» qui ont perçu des honoraires sans fournir de renseignements suffisants aux familles ni d’informations sur l’avancement des affaires.

Pour rappel, l’Association marocaine d’aide aux migrants et la Coordination des familles et des proches des jeunes Marocains détenus, arrêtés ou disparus en Algérie ont lancé des appels en faveur d’une grâce générale et complète pour ces jeunes emprisonnés en Algérie. Ces appels ont été relayés par deux lettres ouvertes adressées au président algérien Abdelmadjid Tebboune.

Des réunions ont également été organisées dans plusieurs villes marocaines avec les familles et les mères des disparus et détenus, afin de leur fournir un soutien juridique, social et psychologique.