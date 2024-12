La Cour d’appel d’El Jadida a condamné, samedi, le streamer Elyas El Maliki à trois mois de prison avec sursis, allégeant ainsi le jugement de première instance qui l’avait condamné à trois mois de prison ferme et une amende de 2000 dirhams.

Cette affaire faisait suite à une plainte déposée par 38 associations féministes et de défense des droits humains, l’accusant d’incitation à la discrimination et à la haine via les moyens électroniques, de discrimination basée sur le genre, ainsi que de diffamation et d’insultes à l’encontre des femmes, sans oublier les accusations de violence psychologique, physique et économique.

Lors du procès en première instance, El Maliki a reconnu ses erreurs et a présenté des excuses publiques à l’ensemble de la communauté amazighe, en précisant que ses déclarations n’avaient pas pour but d’offenser ou de nuire à un quelconque groupe de l’identité marocaine.

En première instance, le streamer le plus regardé sur YouTube Gaming en 2023 avait été condamné à 3 mois de prison ferme ainsi qu’à une amende de 2.000 dirhams pour incitation à la haine en ligne.

Lire aussi: Ilyas El Maliki condamné à 4 mois de prison ferme

Le YouTuber avait été reconnu coupable de « incitation à la haine et à la discrimination via les moyens électroniques, de discrimination fondée sur le sexe, et la diffusion de contenus visant à nuire à la vie privée des personnes et à les diffamer« , en plus « d’injures et calomnies à l’encontre des femmes et d’actes de violences psychologiques, physiques et économiques« .

El Maliki a, rappelons le, déjà écopé de 4 mois de prison assortis d’une amende de 5.000 dirhams dans une affaire similaire.