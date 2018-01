Jerada: les engagements du wali envers une cinquantaine d'ouvriers des mines

Une cinquantaine d’ouvriers des mines clandestines de Jerada ont rencontré ce samedi les représentants des autorités locales, notamment le wali de la région l'Oriental. Résultats.

Les premières conclusions de la rencontre de dialogue ayant réuni le wali de la région de l'Oriental, gouverneur de la préfecture d'Oujda-Angad, Mouad El Jamai et une cinquantaine d’ouvriers des mines de Jerada ont été jugées satisfaisantes par ces derniers, a indiqué à H24Info Brahim Chikham, journaliste dans divers médias locaux à Jerada.

Et pour cause, les autorités locales ont donné divers promesses aux présents à cette réunion tenue deux semaines après le décès de deux ouvriers dans des mines clandestines. Dans ce sens, selon notre source, ils se sont engagées à faciliter les procédures de création d’entreprises commercialisant et exploitant le charbon dans la région.

Ils ont également assuré que les ouvriers de mines atteints de maladies professionnelles bénéficieront de la gratuité des soins à l’instar des personnes souffrant de silicose. Au même titre des caravanes médicales apportant de lots de médicaments gratuits seront organisées dans la région au profit de la population.

Nos sources sur place relèvent que cette réunion a également été couronnée par l’engagement des autorités à démarrer l’opération de destruction des mines abandonnées et les convertir en zones de plantation d’arbres où travailleront les anciens ouvriers des mines.

Les autorités se sont également engagées à donner la priorité aux ouvriers des mines dans l’opération de recrutement de travailleurs agricoles saisonniers en Espagne qui va démarrer prochainement.

À noter que la population de la région est divisée en deux camps. Une partie est disposée ) accepter les promesses faites par les autorités locales aux ouvriers des mines clandestines. Alors qu’une autre partie de la population refuse les solutions partielles et appelle à une alternative économique globale, dont la dynamique profiterait à tous les habitants de Jerrada et ses régions.