Une enquête a été ouverte après le meurtre brutal d’un chauffeur de taxi d’origine marocaine en Espagne. La victime, père de deux enfants aurait reçu douze coups de couteau…

Un chauffeur de taxi a été violemment agressé dans la soirée du samedi au dimanche dans la ville de Lérida, en Catalogne. Un témoin a appelé la police vers 2h30 du matin signalant qu’il y avait une personne «inconsciente et grièvement blessée sur la voie publique», rapporte le média local Nacio Lleida.

Sur place, la police découvre un corps à quelques mètres seulement d’un taxi avec le moteur en marche et la portière du conducteur ouverte. La victime a été transportée à l’hôpital universitaire Arnau de Vilanova, où elle est décédée quelques heures plus tard, indique la même source.

🔴 @CamiRut: « De moment totes les hipòtesis estan obertes amb l’apunyalament d’un taxista a Lleida, fins i tot el robatori. Un ciutadà el va trobar greument ferit, amb una desena de ganivetades, i va trucar al 112. Eren les 2.30h ».#ElsMatinsTV3

▶ https://t.co/AjO10TIr8j pic.twitter.com/Bh0ys63hBA — Els matins TV3 (@elsmatins) April 11, 2022

Le chauffeur de taxi aurait reçu entre 10 et 12 coups de couteau au cou et au dos, ont confié des sources proches du dossier, notant que l’arme du crime a été retrouvée non loin du lieu du crime.

La victime, Mohamed Ezzeraiga, est né à Casablanca au Maroc. Il y a vingt ans, il s’est installé en Espagne. Il a laissé derrière lui un enfant de cinq ans et un nourrisson d’un mois.

Companys del taxista que van trobar mort a ganivetades a Lleida deixen rams de flors al lloc on el van trobar inconscient i ferit greu | @RTVECatalunya 📹 @debbiepss ➕ Info: https://t.co/c5DngfEAQ1 pic.twitter.com/gbCo4gd4lc — RTVE Notícies (@rtvenoticies) April 11, 2022

«Nous sommes choqués par cet événement aussi tragique et qu’il se soit produit pendant le Ramadan, un temps de paix et de solidarité» a déclaré au média Segre, Abderrafie Ettalydy, membre de l’association socioculturelle Magrebeida, basée à Lérida.

Abdellatif Laatabi, porte-parole de la communauté musulmane de Palau de Vidre a rendu hommage au jeune père marocain, qui était «sportif» et très engagé auprès de l’association Nostalgia Lleida, promeuvent l’entraide communautaire et l’intégration des migrants.

Les enquêteurs sont actuellement à la recherche du suspect. Le caractère raciste de ce crime n’est pas écarté par la police, qui dit suivre toutes les pistes.