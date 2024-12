Les accusés dans l’affaire de l’effondrement d’un immeuble résidentiel à Derb Loubila, situé dans l’arrondissement de Sidi Belyout à Casablanca, seront présentés ce jeudi devant le tribunal de première instance de Aïn Sebaâ.

La justice se penche ce jeudi sur l’affaire de l’immeuble effondré il y a quelques mois au quartier Derb Loubila à Casablanca. Les personnes accusées d’êtres responsables du sinistre seront présentés ce matin devant le tribunal de première instance de Aïn Sebaâ, en présence des habitants de l’immeuble et de leurs avocats.

Ces derniers ont engagé une procédure judiciaire ainsi qu’une démarche administrative visant à reconstruire le bâtiment, selon les précisions du journal Al3omk.

L’incident remonte au 23 mai, lorsqu’un immeuble de 5 étages s’est effondré à cause de travaux de rénovation dans un local situé au rez-de-chaussée. Aucun décès n’a été enregistré, mais la police judiciaire de Casablanca a immédiatement entamé des auditions des suspects, ainsi que des habitants de l’immeuble et toutes les personnes liées à l’affaire.

Il a été confirmé par la suite que les suspects n’avaient pas obtenu d’autorisation pour effectuer les travaux. Les habitants ont, pour leur part, affirmé que ces travaux étaient à l’origine de l’effondrement de l’immeuble qui n’était pas classé comme étant en ruine ou menaçant ruine.

Selon la même source, la présidente de l’arrondissement de Sidi Belyout a précisé que « les intéressés prétendent avoir obtenu une autorisation et qu’il est possible qu’ils aient soumis une demande via la plateforme digitale, mais il est certain que les services concernés n’ont délivré aucune autorisation ni reçu de demande à ce sujet« .