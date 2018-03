Hajj 2018: deuxième phase du règlement des frais du 19 au 23 mars

Les frais relatifs au pèlerinage au titre de la deuxième phase de l'année 1439 H seront perçus durant la période entre le 19 et le 23 mars aux bureaux de Barid Al-Maghrib dans les différentes préfectures et provinces du Royaume, indique le ministère des Habous et des Affaires islamiques.

Dans un communiqué à l'attention des citoyens inscrits sur les listes d'attente, selon le classement issu du tirage au sort et des citoyens qui remplaceront ceux n'ayant pas réglé ces montants pour l'année 1439 H lors de la première phase, pour une quelconque raison, le ministère affirme que le paiement se fera en un seul versement, aussi bien pour le circuit officiel que pour les agences de voyages autorisées.