Avec la sécheresse et le stress hydrique, les Marocains semblent disposés à faire des concessions, quitte à boire des eaux usées traitées. Explications.

Il y a le feu en la demeure et les Marocains en sont de plus en plus conscients. Et plus disposés à faire des concessions dans cette conjoncture très difficile où, selon des projections, plus de 50 villes et localités risqueraient de sérieux problèmes d’approvisionnement en eau potable, l’été prochain.

Le quotidien Al Ahdath Al Maghribiya, dans son édition du vendredi 4 mars, affirme que 22% des Marocains se disent prêts à boire des eaux usées traitées si cela était fait dans les règles de l’art et selon les standards et normes internationaux. Le journal se fait ainsi l’écho d’une étude, à paraître prochainement, élaborée par le Conseil économique, social et environnemental (CESE).

Selon le même quotidien, cette étude, menée auprès de 14.300 personnes, démontre aussi que 45% des Marocains sont prêts à consommer des produits agricoles irrigués par des eaux usées traitées. Et, au total, ils sont 70% à accepter que les eaux usées traitées soient réutilisées pour les besoins domestiques et de consommation.

La tendance à réutiliser les eaux usées traitées au Maroc prend racine année après année, surtout avec la succession des périodes sécheresse. Plusieurs villes, comme Marrakech et Rabat, ont commencé à y avoir recours pour arroser les espaces verts et les parcours de golf.

Pour rappel, et sur ordre du roi Mohammed VI, une invocation de Dieu pour la demande de la pluie sera effectuée ce vendredi 4 mars dans l’ensemble des mosquées du Royaume, a annoncé le ministère des Habous et des Affaires islamiques.

Cette invocation se fera à travers un prêche unifié et l’imploration du Très-Haut par les fidèles en pareille circonstance, tout en élevant les prières rogatoires habituelles après la prière du vendredi dans l’ensemble des mosquées, précise le ministère.