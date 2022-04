À Valence, un Marocain assure avoir été victime d’une violente agression raciste dans une boîte de nuit. Selon l’association qui l’a poussé à déposer plainte, il a dû être pris en charge par un service d’urgences à cause des nombreuses contusions qu’il présentait sur diverses parties de son corps.

Le tribunal d’instruction n°14 de Valence a décidé de maintenir une enquête ouverte sur une agression raciste présumée par un groupe d’agents de sécurité d’une boîte de nuit de la même ville, contre un jeune homme d’origine marocaine.

La victime présumée assure qu’ils l’ont battue à plusieurs reprises alors qu’ils lui criaient « Maure de merde, je vais te tuer », rapporte le journal espagnol ABC.

L’attaque a eu lieu le 6 mars dans une boîte de nuit située à côté de la Cité des arts et des sciences de Valence. Ce jour-là, la victime faisait la queue pour entrer dans l’établissement mais les gardiens l’en ont empêché car la boîte en question était pleine et il devait avoir acheté le billet en ligne.

Face à cette situation, la victime présumée s’est liée d’amitié avec un groupe de Néerlandais, avec lesquels il est entré sans problème à l’intérieur, après avoir montré sa carte d’identité. Une fois dans la boîte de nuit, avec le bracelet qui faisait officie de billet au poignet, il s’est approché du bar pour commander une boisson, comme détaillé dans la plainte.

À ce moment, un agent de sécurité s’est approché de lui pour lui reprocher sa présence et l’obliger à quitter la discothèque, poursuit la même source.

Dans la rue, il raconte avoir été entouré de six ou sept travailleurs de l’établissements qui auraient commencé à l’agresser en prononçant différentes injures à caractère raciste.

Selon Valencia Acull, l’association qui l’a encouragé à déposer plainte, les agresseurs lui auraient arraché « violemment » son bracelet. Peu de temps après, il a dû être soigné par une équipe médicale d’urgence pour les différentes contusions qu’il présentait dans diverses parties de son corps, ainsi que pour une fracture nasale. .

La Police nationale espagnole a déjà entamé une procédure pour l’identification des auteurs présumés de cette agression, pour les besoins de l’enquête. Les enregistrements des caméras de sécurité de l’établissement et autres espaces attenants seront passés au crible.

« Quelques jours après l’agression, le jeune homme s’est rendu à l’ONG València Acull, où (…) où il a été accompagné et orienté tout au long du processus pour déposer plainte. Les agresseurs lui ont violemment arraché le bracelet qu’ils lui avaient eux-mêmes remis en entrant sur place et dans cette action, ils lui ont également enlevé un autre bracelet qu’il lui appartenait et qu’il portait sur le même poignet », a fait savoir l’association espagnole dans un communiqué.

L’ONG a aussi souligné le « courage du jeune homme » qui a déposé plainte. Avec « son attitude, il essaie non seulement d’obtenir justice pour son cas, mais aussi d’encourager les autres victimes à faire de même et essayer d’éviter ainsi que des actions similaires ne se reproduisent ».

De leur côté, des responsable de la discothèque, cités par ABC, ont démenti les événements dénoncés par le jeune Marocain. Ils assurent notamment que la majorité de ses employés sont d’origine étrangère et qu’ils ne « tolèrent aucun type de comportement raciste » dans l’établissement.